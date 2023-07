11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich w całości skopiowali Chińczycy, inne zachwyciło Walta Disneya Emil Hoff

Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.