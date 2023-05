11 najbardziej niesamowitych atrakcji Lanzarote. Cud natury, który zachwycił Pedro Almodovara, podwodne muzeum, krajobraz jak z Marsa i inne

Wyspa Lanzarote ma idealny klimat na wakacje

Lanzarote to jedna z hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Leży u zachodnich wybrzeży Afryki, ok. 125 km od brzegów Maroka.

Tutejszy klimat jest bardzo przyjemny, niezbyt gorący, określany jako „wieczna wiosna” (podobnie jak klimat Madery). Temperatura latem wynosi średnio 24 stopnie Celsjusza, zimą ok. 18 stopni. Deszcz pada bardzo rzadko – Lanzarote to dobry kierunek na wakacje dla osób spragnionych słońca i niezwykłych widoków, ale nieprzepadających za upałami.

Na Lanzarote nie ma wielkich kurortów turystycznych. Wyspa zachowała swój autentyczny charakter, a rybackie wioski uroczą architekturę. Możecie tu odpocząć od zgiełku i tłumów, cieszyć się pogodą i niesamowitymi wulkanicznymi krajobrazami.

Nie znaczy to jednak, że na Lanzarote nie ma atrakcji. Wprost przeciwnie – jest ich bardzo wiele, niektóre wprost zaskakujące, a my wybraliśmy 11 niesamowitych miejsc, które warto odwiedzić w czasie urlopu lub wakacji na wyspie.

Przekonajcie się, dlaczego to właśnie Lanzarote jest najbardziej zaskakującą wyspą Kanarów.