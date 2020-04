1000 plus wejdzie w życie - jest potwierdzenie Ministerstwa Rozwoju. Bon 1000 plus - kiedy, dla kogo, w jakiej formie?

Agencja Informacyjna Polska Press zapytała o szczegóły tego programu. "Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Organizacja Turystyczna pracują nad koncepcją bonu 1000 plus. Na obecnym etapie konsultacje dotyczą formy, dystrybucji oraz wartości finansowania. Głównym celem programu 1000 plus będzie wsparcie finansowe polskiej branży turystycznej, m.in. turystów , organizatorów turystycznych, agentów turystycznych i innych podmiotów świadczących powiązane usługi turystyczne" - czytamy w nadesłanej odpowiedzi.

Jednym z pomysłów jest tzw. 1000 plus. - Pracujemy nad programem 1000 plus - przyznała kilka dni temu w Radiu Maryja minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Naszym celem w Ministerstwie Rozwoju jest pomoc całej polskiej branży turystycznej w powrocie do normalności. Jest już wiele rozwiązań, pracujemy nad kolejnymi m. in. trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem bonu turystycznego, który byłby impulsem do podróżowania w Polsce" - przyznał w radiowej Jedynce wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Bony 1000 plus mają być czymś innym niż uchwalone już tzw. vouchery. "Możliwość stosowania voucherów wprowadza ustawa z 31 marca br. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...). Na jej mocy, gdy dochodzi do odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania, organizator turystyki w terminie do 180 dni może zaproponować podróżnemu voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub po 180 dniach, zwrócić 100 proc. opłaty za niezrealizowaną imprezę turystyczną. Voucher dla klienta dotyczy również przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizującego wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, działalność hotelarską lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie" - wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.