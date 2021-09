100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie – wśród nich jest Polka i wiele kobiet

Lidia Morawska na prestiżowej liście magazynu Time

Na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie nie mogło zabraknąć Polki. Do zestawienia trafiła profesor Lidia Morawska, dyrektor the International Laboratory of Air Quality and Health na Queensland University of Technology (QUT) w Brisbane, w Australii. Jej departament współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Naukowczyni jest także jedną z dyrektorek Australia for the Australia – China Centre for Air Quality Science and Management (ACC-AQSM). Prowadzi badania nad jakością powietrza i jej wpływu na zdrowie człowieka oraz środowisko. Specjalizuje się w pyłach zawieszonych w powietrzu.