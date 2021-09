10 wczesnych objawów cukrzycy, których możesz nie zauważyć! Sprawdź, jak rozpoznać cukrzycę i jakie badania wykonać!

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca to obecnie jedna z najczęstszych przewlekłych chorób metabolicznych. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ok. 3 mln osób, ale nawet 1 mln może o tym nie wiedzieć, ponieważ choroba nie została u nich zdiagnozowana.

Do rozwoju choroby w głównej mierze przyczynia się obecny styl życia, na który składa się nieprawidłowa dieta i niski poziom aktywności fizycznej. Taki stan bardzo szybko prowadzi do wystąpienia nadwagi i otyłości. Nadmierna masa ciała i gromadzenie się tkanki tłuszczowej powodują zaburzenia w wytwarzaniu insuliny - hormonu produkowanego przez trzustkę. Insulina przenosi bowiem glukozę z krwi do komórek organizmu, gdzie jest ona zamieniana na energię. Gdy nie zostanie ona użyta przez mięśnie w czasie wysiłku fizycznego, jest magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej, odkładającej się nie tylko pod skórą, ale też wokół narządów wewnętrznych. Gdy glukozy dostarczanej z pożywienia jest zbyt wiele wzrasta jej poziom we krwi, a insulina nie jest w stanie jej przetworzyć.