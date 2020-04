10 proc. osób zakażonych koronawirusem w Polsce wyzdrowiało. Ich krew może uratować innych [INTERAKTYWNE MAPY]

•MAPA WYZDROWIEŃ OD POCZĄTKU TRWANIA EPIDEMII DO 13.04.2020

Jak na razie ozdrowieńców, którzy mogą pomóc, jest wciąż niewielu, jeśli wziąć pod uwagę, że od ostatniego negatywnego testu do pobrania osocza musi upłynąć 14 dni. Nawet po tym czasie nie wszyscy zdrowi kwalifikują się do takiego zabiegu z powodu kilku innych ograniczeń. Na szczęście krzywa ludzi wyleczonych z dnia na dzień rośnie. Jeśli krzywą zachorowań uda się zatrzymać lub spłaszczyć, wówczas już za kilka tygodni w szpitalach walka o życie innych powinna być łatwiejsza.

Wszystkie centra krwiodawstwa w Polsce bardzo proszą o kontakt osoby, które zostały wyleczone z COVID-19 i zostały uznane za zdrowie lub takie, które przeszły tę chorobę bezobjawowo. Ważne, aby od ostatniego negatywnego testu minęło 14 dni. Nie wszyscy będą kwalifikować się do tego zabiegu ponieważ apel dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, takich które nie przechodziły transfuzji krwi, oraz kobiet, które nie były w ciąży.

Terapia oparta na przetoczeniu osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5 N1). Zawarte w osoczu ozdrowieńców przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2 po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem – informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Metoda ta testowana jest obecnie w Chinach i Korei Południowej.

Osocze pobierane jest metodą tzw. plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, oraz pozostałe elementy krwi, które z powrotem wtłaczane są w żyły pacjenta. Jednorazowo pobrać można do 650 ml osocza. Cały proces trwa około 30-40 minut.

W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym przetacza się od 200 do 400 ml osocza. Jedna osoba może więc pomóc 2-3 pacjentom.

•OGNISKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19. STAN NA 13 KWIETNIA 2020

Od diagnozy do pobrania osocza

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce oficjalnie ogłoszony został 4 marca. Był to 66-letni mieszkaniec Cybinki, który dwa dni wcześniej trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Szpital opuścił 20 marca, czyli 18 dni później. Średnio musi więc upłynąć przynajmniej miesiąc od diagnozy, poprzez skuteczny proces leczenia, aż do stawienia się w stacji krwiodawstwa.