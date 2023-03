10 najlepszych atrakcji w Polsce na kwiecień. Pomysły na Wielkanoc i wiosenne wycieczki. Gdzie powitać bociany i podziwiać krokusy? Emil Hoff

Co zobaczyć w Polsce w kwietniu? Gdzie się wybrać solo albo z dziećmi? Atrakcji nie brakuje - w tym miesiącu obchodzimy Wielkanoc, witamy bociany, podziwiamy krokusy i znowu możemy szaleć w ulubionych parkach rozrywki. Poznajcie 10 najlepszych atrakcji Polski na kwiecień 2023. To gotowe pomysły na niezapomniane wiosenne wycieczki. Marcin Oliva Soto / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (27 zdjęć)

Kwiecień to świetna pora na wycieczki po Polsce. Pogoda może i bywa w kratkę, za to nie brakuje okazji do zwiedzania i przygód. W Polsce jest kilka miejsc, w których Wielkanoc obchodzona jest w wyjątkowy sposób i warto je odwiedzić w okresie Wielkiego Tygodnia i samych świąt. Ponadto kwiecień to czas powrotu bocianów i kwitnięcia krokusów, a także początek sezonu w wielu najpopularniejszych atrakcjach, uwielbianych przez całe rodziny. Poniżej znajdziecie propozycje 10 najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce na kwiecień. To gotowa lista pomysłów na wyjątkową Wielkanoc i wycieczki w wiosenne weekendy.