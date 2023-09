10 najbardziej niesamowitych atrakcji Kadyksu na jesień i zimę. Cudowne plaże, fascynujące zabytki, wielka zimowa impreza

Kadyks – najstarsze miasto Hiszpanii. Czemu warto je odwiedzić?

Kadyks na południowym wybrzeżu Hiszpanii słynie z dwóch rzeczy: swoich pięknych plaż i swojej długiej historii. Stolica prowincji Kadyks w regionie Andaluzja, na słonecznym wybrzeżu Costa de la Luz, to najstarsze miasto w Europie Zachodniej! Założyli je Fenicjanie ok. 1100 r. p.n.e. Kadyks prawdopodobnie znany był jako Tarszisz i pod tą nazwą wspominany jest nawet w Starym Testamencie. Właśnie z Kadyksu na swoje odkrywcze wyprawy wypływał Krzysztof Kolumb i to w tym mieście w 1812 r. uchwalona została pierwsza hiszpańska konstytucja.

Nic dziwnego, że Kadyks to prawdziwa mekka dla miłośników zwiedzania zabytków. Możecie tu znaleźć antyczny rzymski teatr, piękne barokowe i neoklasyczne kościoły, renesansowe pałace, strzeliste wieże strażnicze i dwa forty strzegące wybrzeża. Urocza stara architektura to największa ozdoba dzielnicy Barrio del Populo. W dzielnicy Santa Maria poczujecie klimat sztuki, artyzmu i bohemy, a w La Vina możecie podejrzeć życie rybaków, którzy uprawiają w Kadyksie swój zawód z pokolenia na pokolenie od tysięcy lat.

Jeśli chodzi o plaże, Kadyks ma ich kilkanaście. Czemu tak dużo? Miasto leży na wyspie! Plaże Kadyksu to piękne, szerokie i długie połacie złotego piasku nad ciepłą wodą. Pogoda jest tu wyjątkowo piękna także jesienią i zimą. Średnia temperatura dzienna w październiku to 23,4 stopnia Celsjusza, nasłonecznienie to ok. 228 godzin w miesiącu (Kadyks to czwarte najbardziej nasłonecznione miasto w Hiszpanii). Temperatura wody w październiku to przeciętnie ok. 21 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe sprawiają, że Kadyks to wymarzone miejsce na jesienny lub zimowy city break albo nawet dłuższy urlop.